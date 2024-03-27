TSE yetkilileri tarafından gerçekleştirilen tetkikler sonucunda Üniversitenin kalite yönetim sistemi süreçlerinde herhangi bir uygunsuzluk saptanmadı.

TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi düzenlenen tören ile TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş’e takdim edildi.

Törende konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin kurumlar için kendilerine duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Dünyadaki teknolojik gelişmeler son yıllarda olağanüstü bir eğilim göstermektedir. Kaliteliyi yakalamak adına bu teknolojik gelişmelere ayak uydurmak ve bilişim sistemlerini kurumlara entegre etmek gerektiğini düşünüyorum. Keza kaliteli yönetimlerin var olması teknolojiyle birlikte insanların uyum içerisinde gelişmesine bağlıdır. Bizler, Adıyaman Üniversitesi olarak 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli depremlerin ardından önümüze bakarak dengeli bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Hem fiziksel hem de mental anlamda hasarlarımızı onarıp, öğrenci sayımızı artırarak eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. Bugün alacağımız belge, Adıyaman Üniversitesi için bu büyük bir başarı ve gururdur. Bizler için çok meşakkatli bir süreç oldu. Kalite sürecinin başından beri yanımızda duran ve Üniversitemizin kalitesinin artması için gayret gösteren tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyor, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’nin Üniversitemiz ailesi için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ise, kalite yönetim sistemlerinin dünyanın her tarafında aynı şekilde uygulanan tek standart olduğunu belirterek, Türk Standartları Enstitüsünün ulusal ve uluslararası alandaki çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, standart kavramının var olabilme adına önemli bir kavram olduğuna dikkat çekti.

Birçok kurumun TSE standartlarına ulaşabilmek adına önemli bir çaba sarf ettiğini belirten Vali Dr. Varol, “Gerekli standartları yakalayarak TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesini kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Dinletinin ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin ardından Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen tadilat ve iyileştirme çalışmalarına ait görsellerinin yer aldığı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumun ardından TSE ile Adıyaman Üniversitesi arasındaki kurumsal iş birliği protokolünün imzaları TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Kelleş tarafından atıldı.

İmza töreni sonrası TSE Başkanı Şahin, TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni ve bayrağını Rektör Prof. Dr. Kelleş’e teslim etti.

Kaynak : PHA