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Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; şehir genelinde oluşan toz, toprak, moloz parçaları gibi etrafa yayılan ve çevre düzenini bozan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla gece gündüz demeden mesai yapıyor. Aynı zamanda belediye ekipleri; çöp konteyneri dağıtımı, cadde, sokak, taziye evleri ve ibadethanelerde de temizlik çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezini daha temiz bir görüntüye kavuşturmak amacıyla canla başla çalışan ekipler, şehrin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.

Çevreye karşı duyarlılık konusunda her zaman hassas olan ve kentin temizliğine önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: “Ekiplerimiz şehir genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Gösterdikleri özveriden dolayı tüm personelimize teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum, bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız.” diye sözlerine ekledi.



Kaynak : PHA