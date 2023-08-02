Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazetede yayımlanan karara göre 52 ilin emniyet müdürü değişirken Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder Düzce'ye atanırken yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Polis Başmüfettişi Cihat Dağdeviren atandı.

İlk, orta ve lise eğitimini memletinde yapan Cihat Dağdeviren, kazandığı polis akademisinden başarı derecesi ile mezun oldu.

Türkiye'nin farklı bir çok bölgesinde görev yapan Cihat Dağdeviren birçok ilçede de ilçe emniyet müdürlüğü görevini yaptı. Dağdeviren, İstanbul'da il emniyet müdür yardımcılığının yanında Bakırköye ilçesinde de emniyet müdürlüğü yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Cihat Dağdeviren, son kararname ile Adıyaman il emniyet müdürlüğüne atandı.

Evli olan Dağdeviren, 2 çocuk babasıdır.



Kaynak : PHA