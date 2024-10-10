Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehri hem vatandaşların günlük hayatlarını daha sağlıklı ve rahat bir şekilde sürdürmeleri hem de estetik açıdan daha yaşanabilir hale getirmek için gün ağarmadan sokaklarda yıkama ve sulama işleri yapıyor. 9 araç ve 30’a yakın personelin görev aldığı çalışmalar en son 2. ve 3. çevre yollarında gerçekleştirildi.

Gece gündüz aralıksız çalışma

Bu kapsamda temizlik ekipleri, gün ağarmadan başlattıkları temizlik çalışmalarıyla sabaha hazırlık yaptı ve yolları trafiğe uygun hale getirdi. Sabah saatlerinden itibaren yolların kullanıma hazır olması için büyük bir titizlikle çalışan ekipler, gün boyunca trafiğin azaldığı saatlerde temizlik faaliyetlerini sürdürdü. Özellikle iş kamyonları, beton mikserleri ve ağır iş makinelerinin sürekli kullandığı bölgelerde ortaya çıkan yoğun toz ve inşaat kalıntıları, ekipler tarafından düzenli olarak yıkandı, gece ise trafiğin tamamen azaldığı saatlerde, cadde ve sokaklar detaylı bir şekilde sulama ve yıkama araçları ile temizlendi.

Başkan Tutdere: "Kentimizi pırıl pırıl yapacağız"

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Deprem sonrası başlayan yoğun altyapı ve inşaat çalışmaları nedeniyle şehirde ciddi bir temizlik ihtiyacı doğdu. Özellikle iş kamyonları, yük taşıyan tırlar, beton mikserleri ve ağır iş makineleri, sabahın erken saatlerinde temizlenen yolları kısa süre sonra yeniden kirletiyor. Ekiplerimiz 9 araç ve 30’a yakın personelle gece gündüz demeden çalışarak yolları tekrar tekrar temizliyor. Sulama ve yıkama araçlarımız, gün içinde yoğun trafiğe rağmen durmaksızın görev yapıyor. Geceisetrafikakışınınolmadığısaatlerdedahakapsamlıtemizlikçalışmalarıgerçekleştiriliyor."diyekonuştu.

Başkan Tutdere, kent genelinde yapılan planlı temizlik çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Vatandaşlarımıza temiz ve tozdan arınmış bir şehir sunmak için söz verdik. Kentimizi pırıl pırıl yapacağız ve bu konuda kararlıyız. Planlı çalışmalarımızla halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak : PHA