Adıyaman Belediyesi, İndere TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların su aboneliği işlemlerine yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yaklaşık 16 bin bağımsız bölümden oluşan İndere TOKİ yerleşkesinde abonelik işlemleri başlatıldı.

Uygulama kapsamında su aboneliği başvurularında yalnızca kimlik fotokopisi ile TOKİ sözleşmesi yeterli olacak. Ek belge talep edilmeden yürütülen süreçle, yeni konutlarına taşınan vatandaşların işlemlerini daha kısa sürede tamamlaması amaçlanıyor.

Vatandaşların, su sayacının seri numarası ve marka bilgisini gösteren bir fotoğrafla birlikte gerekli evrakları hazırlayarak Adıyaman Belediyesi Emlak Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekleri bildirildi. Yapılan başvuruların kısa sürede sonuçlandırılarak abonelik işlemlerinin tamamlanacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, vatandaşların temel hizmetlere erişiminin öncelikli olduğunu belirterek, 'İndere TOKİ konutlarında yaşayan hemşehrilerimizin su aboneliği işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirdik. Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

