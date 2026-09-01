Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatları doğrultusunda kent genelindeki ibadethanelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Belirlenen program kapsamında camiler, mescitler, Kur'an kursları ve cemevlerindeki ortak kullanım alanları detaylı biçimde temizlenirken ihtiyaç duyulan noktalarda dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor.

DAR'ÜL ERKAM HAFIZLIK KUR'AN KURSU'NDA KAPSAMLI TEMİZLİK

Çalışmalar kapsamında Adıyaman İl Müftülüğüne bağlı Dar'ül Erkam Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda da kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri tarafından kurs binasındaki derslikler, yatakhaneler, koridorlar ve ortak kullanım alanları titizlikle temizlendi. Öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda eğitimlerini sürdürebilmesi amacıyla gerekli alanlarda dezenfeksiyon işlemi uygulandı.

ÇALIŞMALAR BELİRLENEN PROGRAMLA SÜRECEK

Adıyaman Belediyesi, ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda düzenli olarak sürdürüleceğini bildirdi.

Çalışmalarla ibadethanelerin ortak kullanım alanlarında hijyen koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaşların daha temiz ortamlarda ibadet edebilmesi amaçlanıyor.

TUTDERE: 'İBADETHANELERİMİZ TOPLUMUMUZUN ORTAK DEĞERİDİR'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, ibadethanelerin toplumun ortak değerleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

'İbadethanelerimiz; inancımızın, dayanışmamızın, birlik ve beraberliğimizin önemli mekanlarıdır. Hemşehrilerimizin ibadetlerini temiz, sağlıklı ve huzurlu ortamlarda gerçekleştirebilmeleri için camilerimizde, mescitlerimizde, Kur'an kurslarımızda ve cemevlerimizde temizlik çalışmalarımızı düzenli olarak sürdürüyoruz.

Adıyaman Belediyesi olarak kentimizin ortak kullanım alanlarında olduğu gibi ibadethanelerimizin de temiz ve sağlıklı koşullara sahip olması için ekiplerimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE