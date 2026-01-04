Adıyaman Belediyesi, 2025 yılı boyunca kent düzeninin sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla zabıta denetimlerini yıl genelinde aralıksız sürdürdü. Denetimler kapsamında iş yeri ruhsatları, fahiş fiyat uygulamaları, etiket kontrolleri, semt pazarları, servis ve toplu taşıma araçları ile hijyen kontrolleri gerçekleştirildi.

Gıda ve Hizmet Sektöründe 914 İşletme Denetlendi

Zabıta ekipleri tarafından fırın, lokanta, kasap, şarküteri, pastane, okul kantini ve marketlerin yanı sıra kuaför, berber ve giyim mağazaları olmak üzere toplam 914 işletmede hijyen, fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen işletmelere idari işlem uygulandı.

153 İhbar Hattına Gelen Şikâyetler İncelendi

Belediyenin 153 ihbar hattına gelen dilencilik, çevre kirliliği ve kaldırım işgali başta olmak üzere çeşitli şikâyetler zabıta ekiplerince sahada değerlendirildi. Bu kapsamda yıl içerisinde 122 ayrı denetim gerçekleştirildi.

Toplu Taşıma ve Servis Araçlarına Yönelik Denetimler Sürdü

Zabıta trafik ekipleri tarafından okul servisleri, personel servisleri ve toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler yıl boyunca devam etti. Gerçekleştirilen 1.156 denetimde, kurallara uymadığı veya evrak eksikliği bulunduğu tespit edilen 83 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Yeni Yol ve Kavşaklarda Trafik Düzenleme Çalışmaları Yapıldı

Zabıta trafik ekipleri, belediye tarafından hizmete açılan yeni cadde, bulvar ve kavşaklarda trafik işaret ve işaretçilerinin montajını gerçekleştirdi. Yol çizgi çalışmalarıyla trafik güvenliğinin artırılması hedeflendi.

Zabıta Haftası'nda Esnaf ve Vatandaşlara Karanfil Dağıtıldı

1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında esnaf ve vatandaşlara yönelik ziyaretler gerçekleştirildi. Zabıta birimi yöneticileri ve personeli tarafından yapılan ziyaretlerde kırmızı karanfil dağıtılarak farkındalık mesajı verildi.

Başkan Tutdere: 'Denetimlerimizi Kararlılıkla Sürdürüyoruz'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, zabıta faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Zabıta Müdürlüğümüz, 2025 yılı boyunca kentimizin düzeni ile vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için yoğun bir çalışma yürüttü. Fahiş fiyat ve hijyen başta olmak üzere, günlük yaşamı doğrudan etkileyen tüm alanlarda denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Amacımız, kurallara uyulan, güvenli ve sağlıklı bir Adıyaman'dır.'

Kaynak : PERRE