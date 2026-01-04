AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasına ilişkin gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Çelik, 'Biz, 'siyasi meşruiyet'e güç odaklarının gözünden değil, güç odaklarına 'siyasi meşruiyet' merceğinden bakarız. Bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir ülkenin 'SİYASİ TAPU'su sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir' ifadelerini kullandı.

'Uluslararası Hukuk ve Halk İradesi Siyasi Eksenimizdir'

Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyeceklerinin altını çizen Çelik, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz her zaman uluslararası hukukun, ülkelerin meşru egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunucusu olmuştur. 'Yönetimlerin meşruiyetinin halk iradesine dayandığı' ve 'bir ülkede meşru yönetim değişiminin sadece o ülkenin halkına ait demokratik bir hak olduğu' ilkeleri, Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin siyasi hayatının eksenidir' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanımızın ve AK Partimizin siyasi yolculuğunun en büyük yol arkadaşı siyasi meşruiyettir. Siyasi meşruiyet ilkelerini hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmeyiz' dedi.

'Venezuela halkının siyasi egemenliği tartışma konusu olamaz'

Venezuela'daki gelişmelere ilişkin bakışlarının açık olduğunu belirten Çelik, 'Venezuela'daki olaylarla ilgili olarak bakışımız bu ilkeleri esas almaktadır. Venezuela halkının ülkelerindeki siyasi egemenliğin yegane sahibi olduğunun altını çiziyoruz' ifadelerine yer verdi.

'Siyasi Tapu Sadece Halklara Aittir'

Meşru egemenlikğin sadece o ülkenin halkının inşa edeceği bir irade olduğunun altını çizen Çelik, 'Biz, 'siyasi meşruiyet'e güç odaklarının gözünden değil, güç odaklarına 'siyasi meşruiyet' merceğinden bakarız. Bir ülkenin halkına ait egemenliğin hedef alınması ve uluslararası hukukun ihlal edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Bir ülkenin 'SİYASİ TAPU'su sadece ve sadece o ülkenin halkına aittir. 'Meşru egemenlik' sadece o ülkenin halkının inşa edeceği bir iradedir; dışardan dayatılamaz. Uluslararası düzenin ve uluslararası hukukun varlığı da bunun için gereklidir. Cumhurbaşkanımız bu prensiplerin en güçlü savunucusudur' dedi.

Muhalefete Sert Eleştiri

Çelik, muhalefete yönelik eleştirileri de bulunarak, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ve muhalefetteki kimi genel başkanların dünyayı sarsan bir olay karşısında akıllarına ilk gelenin Cumhurbaşkanımıza dönük niteliksiz sözler söylemek olması son derece vahim ve sağlıksızdır.Bu muhalefet odakları dış politikada tek bir olayı bile yönetmemiştir, böyle bir tecrübeleri yoktur. Dış politikadan anladıkları tek şey Türkiye'yi şikayet etmek, gelişmeleri ancak iş işten geçtikten sonra anlamak ve kriz yönetmeyi retorik üretmek zannetmektir. Türkiye'de muhalefet niteliksiz ve dar siyaset koridorlarına sıkışmamalıdır. Dünyanın sarsıldığı bu zamanlarda herkes sağduyu ile hareket etmeli, sorumlu davranmalı ve söylenen sözlerin Türkiye'nin yoluna hizmet etmesine özen göstermelidir' ifadelerini kullandı.

'Cumhurbaşkanımız Kendi Sözüne Hakimdir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kriz yönetimine dikkat çeken Çelik,'Sayın Cumhurbaşkanımız küresel krizlerin en usta yöneticilerinin başında gelmektedir. Hakkı söylemekten geri durduğu ya da haksızlığa göz yumduğu da görülmemiştir. Cumhurbaşkanımızın hangi sözü ne zaman ve nerede söyleyeceği siyasi tecrübesinin ve kriz yönetme ustalığının bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımız 'kendi sözüne hakim'dir ve bu özelliğe sahip dünya liderlerinin önde gelenlerindendir. Cumhurbaşkanımızın siyasi meşruiyet kavramına zıt bir gelişmeyi onayladığı ya da mazur gördüğü görülmemiştir' dedi.

'Zor Zamanlarda Sağduyu ve Sorumluluk Şart'

Dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Çelik, 'Dünyanın zor zamanlarındayız. Giderek daha da zorlaşacak bir küresel ortamla karşı karşıya kalacak tüm dünya. Siyasi meşruiyet ilkelerimizden zerre kadar taviz vermiyoruz. Ülkemizdeki tüm siyasi odakların dış dünyadaki kaotik gelişmeler karşısında Türkiye için sorumlulukla ve sağduyu ile hareket etmesi gerektiğinin altını çiziyoruz' ifadelerini kullandı.

'İç Cepheyi Güçlü Tutacağız'

Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Siyasi aklın gereği dünyadaki kaosa karşı iç cephemizi sağlam tutmaktır. Devlet aklının ve diplomasinin tüm imkanlarını değerlendirerek, istikametimizi daha da güçlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük tecrübesi ve siyasi iradesiyle krizlerin yönetiminde inşa edeceği siyasi hatlar, Türkiye'nin yolunu açık tutmaya devam edecektir.'

