Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı (AGEYV) Başkanı Mustafa Kemal Akın’ı ziyaret ederek eğitim alanında yapılacak iş birliklerini görüştü. Görüşmede, Adıyaman’a kazandırılması planlanan kreş binasının yapımı ve eğitim alanındaki diğer iş birliği fırsatları ele alındı.

Başkan Tutdere, eğitim alanında yapılacak yatırımların, Adıyaman’ın geleceğine yapılmış en önemli yatırımlar olduğunu vurgulayarak; ‘Akın Global Eğitim ve Yardım Vakfı ile birlikte, Adıyaman’da eğitimde önemli adımlar atacağız. Kreş projesi başta olmak üzere, birçok projeyi hayata geçirmek için iş birliğimizi güçlendireceğiz’ dedi.

Akın Global Vakfı Başkanı Mustafa Kemal Akın ise, şehrin eğitim olanaklarının geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, bu alanda yapılacak projelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. ‘Vakıf olarak temel iştigal alanımız eğitim, çünkü eğitimin ülkemiz için öneminin farkındayız. 6 Şubat depremlerinde ağır yara alan diğer illerimizde olduğu gibi ata toprağımız Adıyaman’ımızda eğitim konusu şüphesiz daha öncelikli hale gelmiştir. Sayın Başkanımız Abdurrahman Tutdere’nin eğitim konusundaki hassasiyetini görmek bizi çok mutlu etti. Kendilerinin de desteğiyle ata topraklarımıza kreşten başlamak üzere bir eğitim kurumu kazandırmak da ayrıca mutluluk kaynağı oldu’ dedi.

Akın, kreş projesiyle ilgili ön çalışmayı yapmak üzere en kısa zamanda Adıyaman’ı ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA