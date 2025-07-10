Suçlama: İcbar suretiyle irtikap

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve resmi mühürle yayımlanan açıklamada, Başkan Tutdere hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ‘İcbar Suretiyle İrtikap’ suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/855 sorgu sayılı kararı ile konutunu terk etmemek suretiyle Adli Kontrol Altına Alınması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.”



Sürece ilişkin karar 10 Temmuz’da duyuruldu

Görevden uzaklaştırma kararı, 10 Temmuz 2025 tarihli açıklamayla kamuoyuna ilan edildi. Açıklamada, uzaklaştırmanın "geçici bir tedbir" olduğu vurgulandı. Adıyaman’da yerel yönetimin nasıl şekilleneceği ve belediye başkan vekilliğine kimin getirileceği konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Siyasi yankılar ve sürecin takibi

Başkan Tutdere'nin görevden uzaklaştırılması hem yerel kamuoyunda hem de siyasi çevrelerde geniş yankı uyandırdı. CHP yönetiminin ve Adıyaman İl Örgütü'nün konuya ilişkin değerlendirmesi merakla beklenirken, daha önce avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada suçlamaları reddeden Abdurrahman Tutdere, “Adalet yerini bulacak. En kısa zamanda işimin başında olacağım.” demişti.

Kaynak : PHA