Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesi'nde kaldırım düzenleme ve döşeme çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, "Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz çalışmaları Altınşehir Mahallesi'nde de gerçekleştiriyoruz. Mahalleye bağlı cadde ve sokaklarda gerçekleştirdiğimiz kaldırım düzenleme ve döşeme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri de Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a ve ekibine teşekkür etti.