Adıyaman’da AK Parti Bermuda Üçgeni

Adıyaman’da siyaset, bir süredir Bermuda üçgenine dönmüş durumda. AK Parti teşkilatı, “seninki-benimki” kavgalarıyla kendi içinde bölünmüş, halktan kopmuş bir tablo çiziyor. Oysa bu şehir, 6 Şubat depreminin yaralarını hâlâ saramamışken siyasi kavgalara değil, çözüm üreten bir yönetime ihtiyaç duyuyor.

Bir zamanlar yoksulun sofrasına oturan, hak ve özgürlükleri savunan, toplumsal adalet için mücadele eden AK Parti imajı bugün adeta kaybolmuş durumda. Yerini halktan uzaklaşan, birbirine rakip gruplara ayrılmış bir teşkilat almış.

Bu yüzden vatandaşın güveni eridi, umutlar tükendi. Seçim sonuçları da bunu açıkça ortaya koydu: 47 yıl sonra CHP, Adıyaman Belediye Başkanlığını kazandı. Bu sadece bir seçim yenilgisi değil; halkın yönetime “artık böyle olmaz” mesajıdır.

Peki, bundan sonra ne olacak?

Görevden alınan İl Başkanı Faruk Bülent Kablan’ın ardından teşkilatta nasıl bir yapılanma olacak? Yine adamcılık, gruplaşma, perde arkası çekişmeler mi? Yoksa halkın sesini dinleyen, kentin yaralarını sarmaya odaklanan yeni bir anlayış mı?

Eğer halktan kopuk bu yönetim tarzı devam ederse, kaybeden sadece bir parti olmayacak; Adıyaman’ın ta kendisi olacak.

Mehmet Elçi