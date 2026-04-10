Özcan, laikliğin Cumhuriyetin temel direklerinden biri olduğunu belirterek, bu ilkenin çağdaş, özgür ve demokratik bir toplumun güvencesi olduğunu ifade etti.

'Laiklik Demokrasinin Olmazsa Olmazıdır'

Özcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Laiklik, 103 yıldır altında güvenle yaşadığımız Cumhuriyet kubbemizin kilit taşıdır. Laiklik; aklın özgürlüğüdür, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunamayacağı bilincidir. Laiklik; yurttaşların çağdaş bilimsel bilgi ile donatılıp fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bireyler olarak yetiştirilmesidir.'

'Laiklik, Özgür ve Onurlu Yaşamın Güvencesidir'

'Laiklik; ulus olabilmenin, ulusal bağımsızlığın, barış içinde yaşamanın, düşünce ve ifade özgürlüğünün, bilim ve sanatta üretkenliğin ve yaratıcılığın, kültürel gelişimin, kadın-erkek eşitliğinin, emeği en yüce değer bilmenin, hukuk devletinin ve yargı bağımsızlığının, kısacası insanca ve onurlu yaşamın güvencesidir. Laiklik; din ve devlet işlerinin değil, din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.'

'10 Nisan 1928 Tarihi Önemli Bir Dönüm Noktasıdır'

Özcan, 10 Nisan 1928 tarihinde yapılan anayasa değişikliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'10 Nisan 1928... Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ve Türk aydınlanmasının en önemli adımının atıldığı gündür.

Büyük Millet Meclisi'nin 9 Nisan 1928 günü oy birliği ile kabul ettiği ve 10 Nisan 1928 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun ile anayasanın 4 maddesi değiştirilerek 2. maddeden 'Türkiye Devleti'nin dini, Din-i İslam'dır' tümcesi çıkarılmıştır. Böylelikle bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir iş ve işleminin din kurallarıyla yürütülemeyeceği yasalaşmıştır.'

'Laiklik, Ulusal Egemenliğin Temelidir'

Özcan, açıklamasında laikliğin tarihsel gelişimine de değinerek, ulusal egemenlik ilkesinin Cumhuriyetin temelini oluşturduğunu belirtti.

'Büyük Atatürk ve Kemalist devrimciler, 'Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' şiarını hayata geçirerek 'Hâkimiyet bilâ kaydü şart milletindir' ilkesini devletin temeline yerleştirmiştir.'

'Laiklikten Uzaklaşma Tehlikesine Dikkat Çekildi'

Özcan, açıklamasının devamında laikliğin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

'1950'lerden itibaren 10 Nisan Laiklik Günü'nü yok sayma çabası içinde olanların dini nasıl istismar ettikleri her gün yeni örneklerle görülmektedir. Karar ve uygulamalarını dini referanslara dayandırarak toplumda itirazsız bir yapı oluşturmak isteyenlerin laikliğe karşı duruşları açıktır.'

'Laik Cumhuriyetin Korunması Çağrısı'

Özcan, açıklamasının sonunda laikliğin korunmasının hayati önemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, aziz milletimizin 10 Nisan Laiklik Günü'nü kutluyor, bu vazgeçilmez ilkeyi sonsuza dek koruma ve yaşatma azim ve kararında olduğumuzu bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz. Ülkemizi yöneten ve yönetmeye talip olan herkesi laikliğe sahip çıkmaya çağırıyoruz.'

