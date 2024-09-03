Sabah saatlerinde mahallede düzenlenen kahvaltıda, Mahalle Muhtarı İlhan Alan’ın ev sahipliğinde, mahalle esnafı ve Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdülkadir Geylani Taş ile bir araya geldi.

Tutdere, toplantıda mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini yerinde dinleyerek çözüm yollarını değerlendirdiklerini belirtti. “Sıratut Mahallemizde sabah çayımızı yudumladık ve mahallemizin sorunlarını, taleplerini yerinde dinledik” diyen Tutdere, toplantının ardından çözüm önerilerini ve yapılacak çalışmaları konuşmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Bu tür ziyaretlerin, yerel sorunlara daha hızlı ve etkin çözümler üretme amacı taşıdığını vurgulayan Tutdere, dayanışma ve iş birliği ile Adıyaman’ın daha da büyütüleceğini belirtti. “Adıyaman'ımızı dayanışma ile hep birlikte büyüteceğiz” şeklindeki ifadesi, bölgesel kalkınmanın ve toplumsal dayanışmanın önemine işaret ediyor.

Kaynak : PHA