7 Renk Kültür, Sanat ve Doğa Festivali'ne ev sahipliği yapan Alidağı Mesire Alanı işletmecisi Nilay Yakala, festival sonrası değerlendirmelerde bulunarak, 'İnsanlara keyifli bir festival sunduğumuzu düşünüyoruz. Alidağı Mesire Alanı Adıyaman'ın göz bebeği. Herkese ev sahipliği yapmaya hazırız' dedi.

Yakala, katılımcılardan alınan geri bildirimlerin olumlu yönde olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

'Dolu dolu geçen üç gün boyunca doğaseverlerin bir araya geldiği çok samimi bir ortam oluştu. Stantlarımız kuruldu, konserler verildi, yamaç paraşütü atlayışları ve off-road etkinlikleri gerçekleştirildi. AFOT'un fotoğraf sergisi de büyük ilgi gördü. İnsanlara keyifli bir festival sunduğumuzu düşünüyoruz. Alidağ Mesire Alanı Adıyaman'ın göz bebeği. Burası, çok büyük ve çok fazla ağaca sahip bir alan ve bu nedenle etkinlikler için çok fazla tercih ediliyor. Herkese ev sahipliği yapmaya hazırız.'

Kaynak : PERRE