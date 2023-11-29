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Alınan bilgiye göre olay, sabah saatlerinde İskender Mahallesi'nde meydana geldi.

Yapımı devam eden 12 katlı inşaatın 6 katında çalışan Ersin Kar, dengesini kaybederek yere düştü. Büyük gürültüyle yere düşen Kar'ı gören arkadaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine devam eden Kar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA