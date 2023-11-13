Tahmini Okuma Süresi: dakika

GBB Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı spor tesislerinde farklı branşlarda eğitim gören ve kendi alanında başarılı olan çocuklar için Talat Özkarslı Spor Salonu’nda spor seti dağıtım töreni düzenlendi.

3 bin 500 öğrenciye toplamda 21 bin adet malzemenin dağıtıldığı törene,

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, MHP Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların zorluklar içerisinde yaşamamalarını istediklerini belirterek, şunları söyledi:

“2014 yılında göreve geldiğimizde çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeydik. 2014’ten bu yana hiç durmadan çalıştık. Siz değerli Gazi şehirliler benim öğretmenlerim oldunuz. Siz eksiklerinizi bana bir bir söylediniz. Ben de elimden geldiğince sizlerin eksiklerini gidermeye gayret gösterdim. Bugün spor alanında elde ettiğimiz başarılar günbegün artmakta. Madalyalarımızın sayısını her yeni dönemde artırıyoruz.”

Bugün dağıtılan spor setlerinin içerisinde eşofman, ayakkabı, çanta, tişört, satranç takımı ve kitapların bulunduğunu anlatan Başkan Şahin, “Spor yapmanıza ön ayak olacak, spor ayakkabısı, eşofman gibi ürünler ile sizlere bu yolda destek olmak amacındayız. Sizleri geleceğe hazırlayarak, sağlıklı bir yaşam sürmenize ön ayak olurken yeteneklerinizi de açığa çıkarmak istiyoruz” diye konuştu.

Programın sonunda Başkan Fatma Şahin ve protokol üyeleri öğrencilere hediye takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.



Kaynak : PHA