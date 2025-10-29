29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bir milletin küllerinden doğduğu, esareti reddedip bağımsızlığı seçtiği gündür 29 Ekim.

Cumhuriyet; sadece bir yönetim biçimi değil,

bir halkın iradesine, özgürlüğüne ve eşitliğe sahip çıkma kararlılığıdır.

Bir ulusun "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" diyerek ayağa kalktığı,

kendi kaderine yön verdiği, karanlıktan aydınlığa yürüdüğü gündür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde,

kanla, emekle, inançla kurulan bu Cumhuriyet,

yalnızca geçmişimizin değil,

geleceğimizin de en sağlam teminatıdır.

Cumhuriyet demek;

Kadının adı demek,

Çocuğun geleceği demek,

Eşit yurttaşlık,

Fırsat eşitliği,

Bilim, akıl, ilerleme demektir.

Bugün bizlere düşen görev;

Cumhuriyetin değerlerini korumak,

Demokrasiyi her koşulda savunmak,

Ve bu mirası gelecek kuşaklara daha da güçlendirerek taşımaktır.

Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,

tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor,

Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyorum.

#YaşasınCumhuriyet!