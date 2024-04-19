Şanlıurfa’da yaşayan 13 yaşında ve 13 kilo olan Seckel Sendromlu Yusuf Özel adlı hasta, tansiyon yüksekliği, baş ağrısı ve kusma şikayetleri ile ailesi tarafından Harran Üniversitesi Hastanesine getirildi. Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji öğretim üyesi Doç. Dr. Veysel Kaya tarafından yapılan tetkiklerin ardından hastanın beyninde baloncuk (anevrizma) teşhisi konuldu. Ameliyata alınan 13 yaşındaki Yusuf Özel, yapılan başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji öğretim üyesi Doç. Dr. Veysel Kaya, 13 yaşındaki hastanın tansiyon yüksekliği, baş ağrısı genel durumunda kötüleşme ve kusma şikayetleri sebebiyle hastaneye getirildiğini söyledi. Doç. Dr. Kaya, “13 yaşındaki hastamızın ameliyat hazırlıklarını anjiografik olarak kapalı anevrizma tedavisi için inme ünitemizde anjiografiye aldık. Aneztezi bölümündeki değerli hocalarımın desteğiyle beyindeki kocaman anevrizması sıkıntısız bir şekilde tedavi edildi. Yoğun bakım sürecinden sonra hastamızı sıkıntısız taburcu ettik ve 10 gün sonra hastamız kontrole bizi ziyarete geldi” dedi.

Doç. Dr. Kaya şunları söyledi:

“Harran Üniversitesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi olarak son teknoloji anjiografi ünitesi ile her türlü beyin damar hastalıklarına tecrübeli ekibimizle yaklaşık üç yıldır yüzlerce hastanın tedavisine vesile olduk ve olmaya devam ediyoruz. Buradan değerli Şanlıurfa halkına şunu söylemek istiyorum; Harran Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Ünitesi ve İnme Birimi olarak İstanbul’da, Ankara’da ve diğer tüm illerde yapılan kapalı anjiografik damar hastalıkları olan beyin baloncuğu, şah damar hastalığı, inme hastalarındaki ilk altı saatteki acil müdahaleler, şeker hastalığı veya tansiyona bağlı ve benzeri nedenlerden ötürü bacak damar tıkanıklığı, uygun kanserli hastalarda anjiografik ve ablasyon işlemleri, kanser hastalarında port takılması, diyaliz hastalarında kalıcı diyaliz katater işlemleri, fistül tedavileri, her türlü biyopsi işlemi, akciğer kanaması, karın içi kanaması bulunan hastalara kısacası tüm ülkede yapılan bütün girişimsel müdahaleler, Harran Üniversitesi Girişimsel Radyoloji Ünitesinde de başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 7 /24 hizmet veren Girişimsel Radyoloji Ünitemiz sayesinde hastalarımızın il dışına tedavi için gitmelerine gerek kalmamıştır”

Doç. Dr. Kaya, hastanenin imkanlarını bu duruma getiren ve son teknoloji cihazlar hastaneye kazandırılmasında emeği bulunan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu’na ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan’a teşekkür etti.

Kaynak : PHA