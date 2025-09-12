12 Eylül 1980…

Tarihe kara bir leke, vicdanlara ağır bir yüktür.

O gün sadece demokrasiye değil, insanlığa darbe vuruldu.

Tanklar sokaklarda değil, halkın üzerine yürüdü.

Gençler sorgusuz sualsiz işkence tezgâhlarında can verdi.

Darağaçları umutları boğdu, kitaplar suç delili sayıldı.

Bu bir askeri müdahale değil, bir nesli susturma, belleği yok etme operasyonuydu.

Düşünen cezalandırıldı, susan yaşadı.

Ve biz hâlâ, o darbenin kalıntısı olan bir anayasa ile yaşıyoruz.

12 Eylül; bir milletin susturulduğu, karanlığa mahkûm edilmek istendiği gündür.

Ama başaramadılar.

Çünkü halk hafızasını kaybetmedi.

Gençlik boyun eğmedi.

Biz unutmadık. Unutmayacağız.

İnsanlık suçudur 12 Eylül.

Ve o suçu işleyenler, yalnız geçmişte değil, vicdanlarda da mahkûmdur.

Bir daha asla!

Ne 12 Eylüller ne de karanlık zihniyetler…

Bu ülke özgürlüğü, adaleti ve demokrasiyi savunmaya devam edecek.

Ne askeri darbe ne sivil darbe!