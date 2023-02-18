Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden etkilenen Adıyaman'da da yıkımlar gerçekleşirken merkeze bağlı Dardoğan köyünde çiftçilik yapan Birgül Tuncay,ahırının yıkılmasıyla göçük altında kalan ineğini 11 gün boyunca besleyerek hayatta kalmasını sağladı.

Birgül Tuncay'ın ihbarıyla olay yerine gelen Jandarma Arama Kurtarma Timleri tarafından 3 saat süren çalışmanın ardından inek kurtarıldı.

Göçük altında kalan 2 ineği ve keçileri telef olan ve e 'Bircan' isimli ineğinin kurtulmasına sevinen Tuncay, "Bircan'ım kurtuldu hepinizden Allah razı olsun. Bugün çok mutluyum. Keçilerim kurtulsa daha da mutlu olacaktım. Onlar kurtulmadı" dedi.

İneğin kurtarılmasının ardından tedavisini yapan Hayvancılık Genel Müdürü ve Veteriner Hekim Salih Çelik, ise şunları söyledi:

"Hekim olarak bugün çok çok mutlu günüm. Jandarma Arama Kurtarmaya çok çok teşekkür ediyorum. Eğer bir hayvan için Türkiye'de bu yapılabiliyorsa insan için neler yapılmaz. Bunu herkesin düşünmesini istiyorum. Herkesin ellerine sağlık, veteriner hekim arkadaşlarım şimdi hemen serum taktılar. Bu burukluk içinde bir sevinç yaşıyoruz"



Kaynak : PHA