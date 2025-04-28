Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, haftalık basın toplantısında, Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın 29 Nisan’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek davasına dikkat çekti. Özdağ'ın Antalya’da yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın parti kongresindeki açıklamalarına yanıt verdiğini, ancak Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla hakaret davası açtığı belirtildi.

Parti sözcüsü Karamahmutoğlu, “Birden fazla şapkası olan Erdoğan, hangi sıfatla konuştuğunu açıkça belirtmeli. Siyasi tartışmada karşımıza Cumhurbaşkanı olarak çıkması adil değil” dedi.

Karamahmutoğlu, Özdağ’ın yanı sıra protesto hakkı kullanan öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer mağdurlar için de Çağlayan’da olacaklarını açıkladı.

“Hukukun üstünlüğü ve demokrasi için mücadele hepimiz için eşit olmalı” diyen Azmi Karamahmutoğlu, vatandaşları “suskunluk yerine” adalete sahip çıkmaya davet etti.

Toplantıda, 29 Nisan sabahı saat 08:00’de Çağlayan Adliyesi meydanında kahvaltı etkinliği düzenleneceğini duyuran Karamahmutoğlu, “Hukuk ve adaletin dumanı tüten umuduyla buluşalım” diyerek, partilileri ve tüm vatandaşları Çağlayan’a çağırdı.