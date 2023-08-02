Son günlerde WhatsApp uygulaması üzerinden gelen yurtdışı aramaları ve mesajları, vatandaşları dolandırmaya çalışan yeni bir yöntem olarak dikkat çekiyor.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Son günlerde WhatsApp uygulaması üzerinden gelen yurtdışı aramaları ve mesajları, vatandaşları dolandırmaya çalışan yeni bir yöntem olarak dikkat çekiyor.

Bingöl’de son 10 günde yaklaşık 30 kişi bu tür aramalar ve mesajlar nedeniyle mağdur oldu.

Yabancı ülkelerden iş ve para teklifinde bulunan WhatsApp aramaları ve mesajlarının son günlerde artış gösterdiğini belirten Yeni Medya Analiz Uzmanı Şahin Eroğlu, vatandaşları uyardı.

“Tanımadığımız, bilmediğimiz kişilerden gelen aramaları kabul etmeyip, mesajlara cevap vermeyelim" diyen Eroğlu, "Rehberimizde olmayan hatta tanıdığımız kişilerden dahi gelen mesajlara dikkat edelim. Bu tür aramalar ve mesajlar güvenlik endişesi oluşturuyor ve dolandırıcılık riski taşıyor. Vatandaşlarımız bu tür durumlarla karşılaştıklarında ilgili kurumlara başvurmalı ve şikayetçi olmalıdırlar" diye konuştu.