Bir Rutin İşlemi Zafer Olarak Sunmak

Adıyaman siyaseti garip bir dönemden geçiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan rutin hekim atamaları, sanki olağanüstü bir gayretin sonucuymuş gibi dört farklı vekil tarafından ayrı ayrı müjdeleniyor.

Oysa hepimiz biliyoruz ki bu atamalar, Bakanlığın takvimine bağlı standart bir uygulamadır. Ne sayılar, ne branşlar, ne de dağılım milletvekillerinin inisiyatifinde belirlenir. Peki o zaman neden bu kadar basit bir bürokratik işlem bu denli sahipleniliyor?

Cevap basit: Çünkü anlatılacak başka bir somut başarı hikâyesi yok.

Adıyaman hâlâ deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. İnsanlar kalıcı konut beklerken, gençler iş bulmakta zorlanıyor. Çiftçi maliyetlere karşı direnmeye çalışıyor. Eğitim altyapısı, sosyal yaşam, kültürel kalkınma… Hepsi kangren olmuş halde. Ama siyaset, bunları gündeme almak yerine, bir doktor atamasını “icraat” diye vitrine çıkarıyor.

Bu, aslında siyasetin halktan uzaklaşmasının resmi. Küçük şeyleri büyük göstermek zorunda kalmak, çaresizliğin en açık ifadesidir.

Adıyaman daha fazlasını hak ediyor. Rutin işlemlerle oyalanmayı değil, kalıcı projelerle geleceğe güvenle bakmayı bekliyor. Siyaset, günü kurtaran paylaşımlarla değil, yarını inşa eden icraatlarla yapılır.

Rutin işlemlerle övünmek, başarı çıtasının ne kadar düştüğünü gösteriyor. Oysa bu şehir, yükseltilmiş bir çıtayı, hak ettiği gerçek kalkınmayı bekliyor.