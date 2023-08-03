Kent merkezinde esnaflarla bir araya gelerek sorunlarıyla yakından ilgilenen Vali Dr. Osman Varol, esnaflarla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Varol, Karabük Çarşısında faaliyet gösteren esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret esnasında konuşan Vali Varol, Kadim şehrin ticari hayatını eski hareketli günlerine birlikte kavuşturmak ve ilin ekonomisine önemli katkıları olan esnaflara bereketli ve hayırlı kazançlar diledi.

Yaralarımızı birlikte saracağız.



Kaynak : PHA