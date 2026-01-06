Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kendi durumlarına uygun iş arayışında bulunan vatandaşları makamında kabul etti. Görüşmede vatandaşlarımızı tek tek dinleyen Vali Osman Varol, iş arayanların istihdama kazandırılması amacıyla İŞKUR aracılığıyla Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirilmesi konusunda ilgili birimlere gerekli talimatları verdi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, işsizlikle mücadele, istihdamın artırılması ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak : PERRE