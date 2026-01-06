Türkiye Yüzyılı Modeli'nin 'Köklerden Geleceğe' anlayışı doğrultusunda 'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE' etkinlikleri hayata geçirildi.

Bu etkinliklerle öğrencilerin çevre bilinci kazanmaları, sürdürülebilir yaşam anlayışıyla hareket eden bireyler olarak yetişmeleri ve çevre eğitiminin eğitim-öğretim yılına yayılan bütüncül bir yapıya kavuşturulması hedeflendi.

Bu kapsamda hazırlanan Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi'nde aylar bazında belirlenen temalar doğrultusunda etkinlikler planlandı.

Eylül-aralık döneminde yürütülen çalışmalara 10 milyondan fazla öğrenci, 5 milyona yakın veli ve 1 milyonu aşkın personel katılım sağladı.

Öğrenciler 'İklim Münazaraları' ile geleceğe hazırlanıyor

Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi kapsamında 'İklim Değişikliği Ayı' olarak belirlenen ocak ayında, ülke genelindeki ortaokul ve liselerde 'iklim münazaraları' gerçekleştirilecek.

Münazaraların önce okul düzeyinde, ardından ilçe ve il düzeylerinde yapılması ve bu aşamalarda başarılı olan takımlar arasından belirlenecek ekiplerle ulusal düzeyde final münazarası düzenlenmesi planlanıyor. Bu süreçte öğrencilerin iklim değişikliği konusunda bilinçlenmesi ve çevre eğitimleriyle farkındalık kazanması hedefleniyor.

Münazara etkinliklerinin okullarda etkin ve standart bir şekilde yürütülmesine rehberlik etmek amacıyla 'İklim Münazaraları Örnek Uygulama Kılavuzu' yayımlandı. Etkinlikler ortaokullarda 7 ve 8. sınıf, liselerde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek olup münazaraya katılan öğrencilere 'İklim Elçisi Belgesi' verilecek.

Münazara etkinliklerinin yanı sıra, 'Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve COP Taraflar Konferansı', öğrencilere tanıtılacak; ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla bilgi yarışmaları düzenlenecek. 'Çevre ve İklim Okuryazarlığı Öğretmen Kılavuzu'nda yer alan iklim ve yenilenebilir enerji temalı etkinlikler sınıf içi, sınıf dışı ve saha uygulamalarında kullanılacak.

Ayrıca, il-ilçe sağlık müdürlükleri ve meteoroloji bölge müdürlükleriyle iş birliği yapılarak iklim değişikliğinin etkilerine yönelik bilgilendirme ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek. Çevre, enerji verimliliği ve afet hazırlık kulüpleri koordinasyonunda topluma hizmet faaliyetleri yürütülürken ailelerin sürece gönüllü katılımları da teşvik edilecek.

Çeşitli temalarda 'Yeşil Vatan' etkinlikleri düzenlendi

'Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe ÇARE' etkinlikleri kapsamında çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sunmak amacıyla her ay belirlenen farklı temalar doğrultusunda birçok uygulama planlandı.

'Tohum, Toprak ve Temiz Hava Ayı' olarak belirlenen eylül ayında öğrenciler, okul bahçelerinde ve uygun alanlarda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliklerine katılarak doğaya karşı sorumluluk bilinci edindi.

Ekim ayı, ülke genelinde farkındalık oluşturan 'Afet ve Dayanıklılık Ayı' olarak belirlenmiş olup bu kapsamda okullarda eş zamanlı olarak tatbikatlar gerçekleştirildi.

Kasım ayında, 'Orman Ayı' teması kapsamında 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü vesilesiyle ülke genelinde fidan dikim etkinlikleri düzenlendi. Öğrenciler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgi ve bağlılığı, diktikleri fidanlara iliştirdikleri mesaj kartları aracılığıyla ifade etti.

Aralık ayında ise 'Tasarruf ve Tüketim Bilinci Ayı' teması doğrultusunda öğrencilerin israfı azaltmaya yönelik farkındalık kazanmaları, yerli ve millî üretimlere karşı bilinç geliştirmeleri hedeflendi. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasında millî teknoloji ürünleri ve geleneksel sanatları da içine alan keşif gezileri ile atölye çalışmaları düzenlendi.

Kaynak : PERRE