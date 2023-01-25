Köy ziyaretlerini sürdüren Vali Mahmut Çuhadar’a Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas eşlik etti.

Ziyaret ettiği köylerde vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak köy muhtarları ve vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi, ihtiyaç ve sorunlar hakkında karşılıklı istişarede bulundu.

Terman köyü ile ziyaretlerine başlayarak vatandaşlardan ve köy muhtarından köyün ihtiyaç ve talepleri hakkında bilgi alan Vali Çuhadar, köylülerin ilettiği talepleri not alarak, öncelik arz eden talepleri imkânlar çerçevesinde yerine getireceklerini söyledi. İkinci durağı da İpekli Köyü olan Vali Çuhadar, köy sakinleri ile bir süre sohbet ederek, ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Vali Çuhadar’ın son durağı Kızılcapınar köyü olurken, köyün genel durumu ve sorunları hakkında muhtardan bilgi alarak vatandaşlarla hasbihal etti.

Köy gezileriyle amaçlarının yapılan hizmetleri yerinde görerek vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinlemek olduğunu belirten Vali Çuhadar, “Kırsal kesimin sıkıntılarını çözmek için gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. Bugün Terman, İpekli ve Kızılcapınar köylerimizi ziyaret ederek muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Yapılması elzem olan konularda hızlı hareket edeceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da köylerimize ziyaretler gerçekleştirerek birlik ve beraberlik içerisinde köylerimize en güzel hizmetleri götürmenin gayretinde olacağız” şeklinde konuştu.