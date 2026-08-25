Göreve başladığı günden bu yana toplumun farklı kesimleriyle yakın temasını sürdüren Vali Küçük, esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ziyarette esnafların karşılaştığı sorunlar, ihtiyaçlar ve talepler dinlenirken, şehrin ekonomik ve ticari hayatına ilişkin öneriler de değerlendirildi.

Vali Abdullah Küçük, Adıyaman'ın ekonomisinin ve sosyal hayatının temel taşlarından biri olan esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, 'Alın teri, emeği ve özverili çalışmalarıyla kadim şehrimizin kalkınmasına değer katan esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Vali Küçük, ziyaretin, esnafla devlet arasındaki iletişimi güçlendirmesi ve yerel ekonomiye katkı sağlaması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak : PERRE