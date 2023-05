CHP'li Fatma Ulubey, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerini değerlendirerek,"21 yılda tüm gücü elinde bulunduran AK Parti iktidarında Adıyaman'da yapılan icraatlar vardı da biz mi gözden kaçırdık"dedi.

Seçim sonuçları hakkında değerlendirmede bulunan CHP'li Fatma Ulubey,"Adına türküler yakılan, Nemrut'ta güneşin bir başka doğduğu ve bir başka battığına tanıklık eden Adıyaman topraklarında doğduğum Adıyaman. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28 Dönem Milletvekilliği Seçiminde Adıyaman halkı yine mevcut AK Parti iktidarına güç kattı. Biz halkın iradesine saygılıyız fakat 21 yılda tüm gücü elinde bulunduran AK Parti iktidarında Adıyaman'da yapılan icraatlar vardı da biz mi gözden kaçırdık. GAP mağduru, Irgat kent Adıyaman gelişmişlikte kaçıncı sırada? Eğitimde kaçıncı sırada? Haydi Türkiye genelinde çağ atladık. Adıyaman'da öyle mi?... Doğru ya Avrupa bizi kıskanıyor, bir düşünür derki, "insanlar hak edildikleri şekilde yönetilirler". Fakat kurunun yanında yaş da yanıyor. Ülkemizde tarım bitti, hayvancılık bitti. Bunda payını Adıyaman ilimiz fazlasıyla aldı. Üniversite gençleri işsiz. Hatırlayın Türkiye'de işsisizler Derneğinin ilk defa açıldığı ildir Adıyaman.

9 kişilik temizlik görevlisi alımı ilanına 5 bin 217 kişinin başvurduğu kenttir Adıyaman. Hala değişimin olmadığına üzülüyorum."dedi.

"Bizi deprem değil, sahipsizlik öldürdü"

"İmar barışı adı altında Depreme dayanıksız kaçak yapılara nasıl göz yumulduğunu nasıl unuttunuz? Bir şehrin çığlıkları, gözyaşları içerisinde on binlerce insanın ölümünde helallik isteyenleri nasıl unuttunuz? Çaresiz yoksul depremzedelerin psikolojisini nasıl unuttunuz?" diyen Ulubey, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kaldı ki; depremde yaşadıklarımızı ne çabuk unuttuk. Enkaz altında titreyerek can veren insanları, bir çadır veremeyen Kızılay'ı Afad'ı ne çabuk unuttunuz? Günlerce aç sussuz soğukta bekleyen insanları nasıl unuttunuz? Enkaz başlarında kurtarılmayı bekleyen insanların kimse yok mu diye haykırışlarını nasıl unuttunuz? Enkaz başlarında yükselen ağıtları nasıl unuttunuz?

Enkazlara yazılan "Bizi deprem değil, sahipsizlik öldürdü. Bazı Haklar helal edilmez" yazılarını nasıl unuttunuz? Sandığa gittiğinizde 100 gün önce ne acılar yaşadığınızı nasıl unuttunuz!...Büyük deprem felaketini yaşamış yakınlarını kaybetmiş bir depremzede olarak bizleri Deprem'de 4 gün sonra hatırlayan, depremin yarattığı en ağır bilançoyu yaşayan Adıyaman'da sanki deprem olmamış gibi kayıtlara girmemesini nasıl unuttunuz?"



