TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ise her sene değişiklik gösteriyor. Her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarında 2026 yılı için artışa gidildi.Yapılan artışla birlikte 2026 yılı zorunlu araç muayenesi fiyatlarına yüzde 25'e yakın oranında zam geldi.
İşte değişen zam oranları;
Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Türü Araçlar
Araç muayenesi: 4 bin 446 TL
Yola elverişlilik muayenesi: 2 bin 223 TL
İki muayenenin birlikte yapılması: 5 bin 557 TL
Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL
Otomobil, Minibüs ve Hafif Ticari Araçlar
Araç muayenesi: 3 bin 288 TL
Yola elverişlilik muayenesi: Bin 624 TL
İki muayenenin birlikte yapılması: 4 bin 110 TL
Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL
Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisikletler
Araç muayenesi: Bin 674 TL
Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma Cezası da Arttı
Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye yükseldi.
