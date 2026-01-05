TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ise her sene değişiklik gösteriyor. Her araç sahibinin yaptırması zorunlu olan araç muayenesi fiyatlarında 2026 yılı için artışa gidildi.Yapılan artışla birlikte 2026 yılı zorunlu araç muayenesi fiyatlarına yüzde 25'e yakın oranında zam geldi.

İşte değişen zam oranları;

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker Türü Araçlar

Araç muayenesi: 4 bin 446 TL

Yola elverişlilik muayenesi: 2 bin 223 TL

İki muayenenin birlikte yapılması: 5 bin 557 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Otomobil, Minibüs ve Hafif Ticari Araçlar

Araç muayenesi: 3 bin 288 TL

Yola elverişlilik muayenesi: Bin 624 TL

İki muayenenin birlikte yapılması: 4 bin 110 TL

Egzoz gazı emisyon ölçümü: 460 TL

Traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisikletler

Araç muayenesi: Bin 674 TL

Muayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma Cezası da Arttı

Trafik cezalarına gelen zamla beraber muayenesiz araçla trafiğe 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye yükseldi.

Kaynak : PERRE