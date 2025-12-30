'Adıyaman dayanışmayla yeniden ayağa kalkıyor'

Deprem sonrası süreçte Adıyaman'ın Türkiye'nin dört bir yanından gelen desteklerle yeniden inşa edildiğini vurgulayan Tutdere, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Deprem şehri olan Adıyaman'ımızla özellikle depremden sonra Türkiye'nin dört bir yanından hayırseverlerin, yardım kuruluşlarının desteğiyle kentimizi yeniden inşa ediyoruz. Adıyaman'ımıza destek olan bütün yardımseverlere, hayırseverlere Adıyaman Belediye Başkanı olarak şükranlarımı sunuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum.'

Yapılan yardımların ve yatırımların kent ve kent halkı için taşıdığı değere dikkat çeken Tutdere, 'Hepsinin yapmış olduğu destekler, yapmış oldukları yatırımlar kentimiz için, insanımız için o kadar kıymetli ki kelimelerle tarif edemeyiz. Adıyaman dayanışmayla, hayırseverlerin duasıyla ve desteğiyle küllerinden yeniden doğuyor' dedi.

'Üçüncü anaokulu Adıyaman için çok kıymetli'

Tutdere, son dönemde yapılan destekler arasında en önemlilerinden birinin, Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından Adıyaman'a kazandırılan üçüncü anaokulu olduğunu vurguladı. Açılışa ilişkin değerlendirmesinde şu sözlere yer verdi:

'Geçen hafta Adıyaman'ımıza, sanatçı kişiliğiyle, duruşuyla ve yardımseverliğiyle Türkiye'nin sevgisini kazanmış, farklı kesimlerin takdirini toplamış Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanımız Sayın Gülben Ergen'in Adıyaman'a kazandırmış olduğu üçüncü anaokulunun açılışını gerçekleştirdik.'

Açılışın coşkulu bir atmosferde geçtiğini ifade eden Tutdere, 'Anaokulunun açılışında çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, halkımızın coşkusu ve mutluluğu görülmeye değerdi. Sayın Valimiz başta olmak üzere milletvekillerimizle birlikte Adıyaman'a yakışır bir ev sahipliği yaptık' dedi.

'Olmayan bir algı üzerinden açılış manipüle edildi'

Açılışın ardından ortaya atılan iddialara tepki gösteren Tutdere, görüntülerin bağlamından koparılarak servis edildiğini belirtti. Tutdere, 'Bu görüntüler, bu sıcak açılış tüm Türkiye'de ve Adıyaman'da güzel bir heyecan yarattı. 'İyilik bulaşıcıdır' anlayışıyla yeni desteklerin önünü açacakken, tam bu noktada olmayan bir algı üzerinden açılış manipüle edilmeye çalışıldı' ifadelerini kullandı.

'Gülben Ergen kimseyi ötekileştirmedi'

Halay sırasında yaşandığı iddia edilen görüntülere açıklık getiren Tutdere, şunları söyledi:

'O görüntülerin hiçbirisi gerçeği yansıtmamaktadır. Gülben Ergen, açılışta yöresel oyunlarımızı sergileyen halk oyunu ekiplerimizin halayına bir anlık heyecanla ortak oldu. Bahsedildiği şekilde kimseyi ötekileştirmedi, oradaki bütün halkla birebir kucaklaştı.'

Söz konusu videoda yer alan kadının gün boyunca açılışlarda yer aldığını belirten Tutdere, 'Açılıştan sonra da o hanımefendinin iş yerini bizzat Sayın Gülben Ergen'le birlikte ziyaret ettik. Annesinin yaptığı ikramları birlikte yedik. Bunların hepsi ortadayken, gerçek dışı bir görüntü üzerinden Adıyaman'ın ve açılışını yaptığımız bu önemli eğitim yatırımının gölgelenmesi hepimizi üzmüştür' dedi.

'Yanlış bir bilgi notuyla konunun yeniden gündeme gelmesi üzücü'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamalarına da değinen Tutdere, bu sözlerin yanlış bilgilendirme üzerinden yapıldığını savundu. Tutdere, 'Daha sonra Sayın Destici'nin kendisine verilen yanlış bir bilgi notu üzerinden konuyu tekrar gündeme getirmiş olması üzücü olmuştur' diye konuştu.

'Gülben Ergen halkın sanatçısıdır, yanındayız'

Açıklamasının sonunda Gülben Ergen'e açık destek veren Tutdere, şu ifadeleri kullandı:

'Buradan Adıyaman'dan açıkça ifade ediyorum ki Gülben Ergen halkın sanatçısıdır. Yardımseverliğiyle ve özellikle okul öncesi eğitime yaptığı desteklerle hepimizin sevgisini kazanmış bir kişiliktir. Onun hayatına ve şahsiyetine yönelik yapılan bütün gerçek dışı açıklamalar halkın vicdanında karşılık bulamaz.'

Tutdere, 'Bizler Gülben Ergen'in yanında olmaya devam edeceğiz. Desteğimiz, sevgimiz onunladır. Bunu da bütün Türkiye'nin bilmesini isteriz' diyerek açıklamasını tamamladı.

