Hangi illerde okullar tatil edilecek? 30 Aralık'ta kar tatili ilan edilen şehirler
Gerçekleştirilen toplantıda vatandaşları tek tek dinleyen Vali Osman Varol, iş arayan vatandaşları İŞKUR aracılığıyla OSB'deki sanayi tesisleri ile özel sektördeki diğer çalışma alanlarına yönlendirerek iş olanağı sağlanması noktasında gerekli talimatları verdi.
Adıyaman Valiliğinden Toplantı sonrası yapılan açıklamada;
Valilik olarak vatandaşları işsizlik sorununu çözmek, istihdamı artırmak ve toplumsal huzuru tesis etmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.' İfadelerine yer verildi.
