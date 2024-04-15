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Belediye Başkanı Tutdere’nin bu yöndeki girişimlerinin istihdam ve Adıyaman'ın ekonomik gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

Başkan Tutdere, seçim öncesi vaatlerinden biri olan gençleri iş insanları, melek yatırımcılar ve girişimcilerle bir araya getirme planını yineledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, makamında Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdemoğlu'nu ağırladı. Başkan Tutdere, Adıyamanlı iş insanı Erdemoğlu'na nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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