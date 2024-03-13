Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, yurdun batı ve iç kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile bazı batı kesimler sağanak yağışlı geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Torosların eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Mart Çarşamba gününe ilişkin günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre; Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu(Sivas hariç), Batı Karadeniz ile Adana, Samsun, Çorum ve Amasya çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Tokat'ın batı kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Muğla il geneli ve İzmir'in kuzey ve iç kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken, Güneydoğu Anadolu'da yer yer Toz Taşınımı beklendiği kaydedildi.

Türkiye'nin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece düşecegi hava sıcaklıklarında diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE ÇIĞ UYARISI

Öte yandan günlük raporda iki ayrı uyarıya da yer veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların Muğla il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu, dikkatli ve tedbirli olunması istendi.