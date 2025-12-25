Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska tarafından karşılıklı imza usulüyle tamamlandı. Anlaşma, iki ülke arasında dil, kültür, insan kaynağı, burs, denklik ve eğitim kurumları alanlarında kalıcı ve sürdürülebilir iş birliği düzenlemeleri getiriyor.

Karşılıklı İmzalarla Süreç Tamamlandı

Anlaşma çerçevesinde imzalar sırasıyla 18 Aralık 2025'te Ankara'da Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından ve 22 Aralık 2025'te Üsküp'te Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska tarafından atıldı. Bu yöntemle iki taraf arasında resmi ve hukuki bir zemin oluşturulmuş oldu.

Kuzey Makedonya'da 'Türk Okulu' Açılabilecek

Anlaşma sayesinde Türkiye, Kuzey Makedonya'da eğitim kurumu açma hakkına sahip olacak. Bu kapsamda, Osmanlı döneminden kalan sembolik bir yapı 'Türk Okulu' olarak hizmet verebilecek. Kurumda yetkili makamların onayına bağlı olarak Türk müfredatı veya uluslararası öğretim programları uygulanabilecek. Ayrıca, Makedonca veya Arnavutça eğitim verilen ilkokul ve ortaöğretim kurumlarında 'Türk dili ve kültürü' seçmeli ders olarak okutulabilecek.

Eğitim Belgelerinin Tanınması

Anlaşma ile Kuzey Makedonya, Türkiye'de e-Devlet sistemi üzerinden alınan eğitim belgelerini diplomatik doğrulama sonrasında tanıyabilecek. Bu adım, iki ülke arasındaki eğitim diplomasisinin karşılıklı geçerliliğini güvence altına alacak.

Yükseköğretimde Burs ve Mezun Ağları

Anlaşma, yükseköğretim düzeyinde de iş birliğini güçlendiriyor. Buna göre, Türk öğrencilerin Kuzey Makedonya'daki yükseköğretim kurumlarına erişimi güvence altına alınırken, Kuzey Makedonya tarafından Türk öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle burs sağlanması desteklenecek.

Ayrıca, mezun derneklerinin teşvik edilmesine yönelik hükümlerle, Türkiye merkezli mezun ağları Balkanlar'da güçlendirilecek. Bu sayede Türkiye, Kuzey Makedonya'daki öğrenci yönlendirme ve izleme kapasitesini artırarak sürdürülebilir iş birliği ağı oluşturabilecek.

Anlaşma kapsamında kurulacak Ortak Çalışma Grubu ile iki ülke arasındaki eğitim faaliyetleri düzenlenecek, izlenecek ve değerlendirilecek. Bu mekanizma, eğitim iş birliğinin sürekli ve etkin şekilde yürütülmesini sağlayacak.

Eski Protokoller Yürürlükten Kaldırıldı

Yeni anlaşma ile 1994 ve 2012 tarihli eğitim protokolleri yürürlükten kaldırıldı. Böylece Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki eğitim ilişkileri tek, güncel ve kapsamlı bir hukuki çerçevede bir araya getirilmiş oldu.

