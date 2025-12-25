Doğanın en sessiz avcılarından biri olan Kukuma Baykuşu, Adıyaman'da objektiflere yansıdı. Doğada çekimler yapan fotoğraf sanatçısı Ferit Gölgül, Kukuma Baykuşu'nu Adıyaman'ın Kızılcapınar Köyü yakınlarında görüntüledi. Baykuşun, pençesinde avladığı bir serçe kuşuyla yuvasına döndüğü anlar dikkat çekti.

Türkiye'de ve dünyanın birçok bölgesinde görülen Kukuma Baykuşu, bilimsel adıyla Athene noctua, küçük yapısına rağmen oldukça dikkat çekici özelliklere sahip. Genellikle taşlık alanlar, tarım arazileri, kırsal yerleşimler ve eski yapılar çevresinde yaşayan bu tür, geceleri aktif olmasıyla biliniyor.

Büyük gözleri ve keskin işitme yeteneği sayesinde karanlıkta kolaylıkla avlanabilen Kukuma Baykuşu böcekler, küçük kemirgenler ve sürüngenlerle besleniyor. Bu özelliğiyle tarım alanlarında zararlı canlıların kontrol altına alınmasına katkı sağlayarak ekosistemde önemli bir rol üstleniyor.

Halk arasında bilgelik ve uyanıklığın simgesi olarak kabul edilen Kukuma Baykuşu, sessiz uçuşu ve kendine özgü ötüşüyle doğada kolayca ayırt edilebiliyor. Uzmanlar ise Kukuma Baykuşu'nun yaşam alanlarının korunmasının, doğal dengenin sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Kaynak : PERRE