DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 'zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na hakaret' ettiği gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Bakırhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu kararın barış ve adalet arayışına zarar verdiğini belirterek, 'Böyle yargı kararları barışı inşa etme yolunda büyük engeller çıkarıyor ve adaletsizlikleri büyüterek barış umuduna darbe vuruyor' dedi.

Bakırhan, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Değerli yol arkadaşımız Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanına hakaret bahanesi ile hapis cezası verilmesini reddediyoruz, bu kararı tanımıyoruz.

Böyle yargı kararları barışı inşa etme yolunda büyük engeller çıkarıyor ve adaletsizlikleri büyüterek barış umuduna darbe vuruyor.

Bu darbeci akıl derhal durdurulmalı, Sevgili Demirtaş ve tüm siyasi mahpuslar derhal serbest bırakılmalıdır. Barışın yolu darbeci yargı kararlarıyla değil, özgürlükler ve adaletle örülür.'

Kaynak : PERRE