Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak duyurdu. Açıklanan enflasyon oranına toplu iş sözleşmesi payının eklenmesiyle birlikte memur ve memur emeklisinin aylığına ocak ayında yapılacak toplam zam yüzde 18.60 olarak netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayı itibarıyla alacağı zamlı maaşı 312 bin 718 TL oldu. Milletvekili emeklisi de olan Erdoğan, 177 bin 658 TL de emekli aylığı alacak. Erdoğan'ın son zamların ardından alacağı toplam maaş 490 bin TL'yi bulacak. Zamlardan sonra milletvekillerinin maaşı ise Ocak ayı itibariyle 273 bin 196 TL olurken, emekli milletvekili maaşları ise 177 bin 658 TL olarak güncellendi.

Aktif vekillerin 499 tanesinin aynı anda emekli de olduğu bilinirken aylık gelirleri ise 450 bin lirayı bulacak. Kabinede görev yürüten bakanların maaşları da 280 bin 135 TL olarak kesinleşti. Bakanlık görevini yürüten kişilerin aynı zamanda emekli olması halinde aylık toplam kazançları ise 456 bin 993 TL olacak. Cumhurbaşkanı emeklileri Ahmet Necdet Sezer ile Abdullah Gül'ün emekli aylıkları 204 bin 297 TL oldu.

Kaynak : PERRE