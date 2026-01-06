Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması, Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Başka bir suçtan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Demirtaş duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Demirtaş, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan yargılandığı davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatları, önceki celsede mahkemeye sundukları talepler nedeniyle savunma hazırlayamadıklarını belirterek, savcılık mütalaasına karşı beyanda bulunmak için ek süre talep etti. Mahkeme başkanı, önceki duruşmada mütalaaya karşı savunma için süre verildiğini belirterek bu talebi reddetti.

Süre talebinin reddedilmesi üzerine sanık avukatları, adil savunma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle reddi hâkim talebinde bulundu. Mahkeme, söz konusu talebi reddetti. Mahkeme başkanı ayrıca, Demirtaş'ın duruşmaya katılma talebinin güvenlik gerekçesiyle kabul edilmediğini ifade etti.

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş'ın Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği kanaatine vararak 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

