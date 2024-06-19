En güzel hobisini profesyonel anlamda tekli bir şarkı ile taçlandıran Tuğba Duran, Lepi Moj isimli çalışmasını Sırpça ve Türkçe olarak seslendirerek müzik severlerle buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Müziğe en büyük hobisi olarak bakan Viyana'da doğup yaşamını sürdüren Tuğba Duran, müzik ile uzun yıllardır uğraştığını ve ruhuna çok iyi geldiğini ve tedavinin en güzel yolu olduğunu dile getirdi.

En güzel hobisini profesyonel anlamda tekli bir şarkı ile taçlandıran Tuğba Duran, Lepi Moj isimli çalışmasını Sırpça ve Türkçe olarak seslendirerek Muharrem Yıldırım Music Production etiketiyle müzik severlerle buluşturdu.

Müziği ilk dinlediğinde Balkan melodisi olduğu için Sırpça söz yazma kararı aldığını ifade eden Tuğba Duran, Türkçe sözlerde eklediğini ve çok yakıştığını sözlerine ekledi.

"Lepi Moj" isimli şarkının klip çalışmasını Viyana sokaklarında ve kendi evinin görüntüleri ile Tuğba Duran performansıyla Qrillz Productions yönetmenliğinde tamamladı.

En güzel hobisini profesyonel anlamda sunmanın kendisine heyecan verdiğini, dile getiren Duran, arkasından yeni şarkılarında geleceğini dile getirirken asıl hedefinin oyunculuk olduğunu ve dünya çapında bir kariyer tasarladığını söyledi.