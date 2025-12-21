TBMM Dilekçe Komisyonu'na 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nda iletilen 27 bin 530 dilekçe incelendi. Başvurular arasında haftada 4 gün çalışma, doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması ve ebeveynlere uzaktan çalışma hakkı talepleri öne çıktı.

Komisyona sunulan başvurular arasında askerlik, engelli hakları, çalışma hayatı, çevre ve tüketici güvenliği konularında çok sayıda yeni yasal düzenleme talebi de yer aldı.

Askerlikte kolaylık talebi

Dilekçelerde, askerliğini yapmamış evli vatandaşların ikamet ettikleri ilçe veya yakın kışlada askerlik yapabilmesi ve hizmet süresince en az asgari ücret düzeyinde ödeme yapılması istendi. Evli ve çalışanlar için bedelli askerlik ücretinde indirim, askerlik muafiyeti veya erteleme kolaylığı talepleri de dilekçeler arasında yer aldı. Ayrıca uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesi talep edildi.

Çalışma hayatında reform talepleri

Başvurularda haftada 4 gün çalışma sistemine geçilmesi, çalışan kadınların çalışma saatlerinin kısaltılması ve çocuk 5 yaşına gelene kadar ebeveynlerden birinin uzaktan çalışabilmesine imkan tanınması talep edildi. Doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması ve 2025'te doğum yapan annelerin de düzenlemeden yararlanması da dilekçelerde yer aldı.

Engelli hakları ve çevre düzenlemeleri

Anayasa'daki 'özürlüler' ibaresinin 'engelliler' olarak değiştirilmesi, engellilere yönelik kapsamlı düzenlemeler ve işitme engelli bireylerin motorlu taşıt alımlarında ÖTV muafiyetinden yararlanması talepleri ile engelli kamu görevlilerinin isteği dışında yer değiştirmesinin kanunla güvence altına alınması istendi.

Bazı dilekçelerde tehlikeli köpeklerin beslenmesine yönelik cezaların artırılması, çevreyi kirletme ve açık alanlarda sigara içme yasağına ilişkin daha caydırıcı düzenlemeler yapılması talep edildi. Kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilmesinin kısıtlanması veya tamamen yasaklanması dilekçeler arasında yer buldu.

Dilekçelerin yüzde 75'i erkeklerden

Komisyon incelemesinde dilekçelerin yüzde 85'inin e-dilekçe yoluyla yapıldığı, başvuruların yüzde 75'inin erkeklerden, yüzde 25'inin kadınlardan geldiği belirtildi. Dilekçelerin büyük bölümünün yeni kanun veya kanun değişikliği gerektirdiği vurgulandı.

Kanun teklif etme yetkisinin milletvekillerine ait olduğu ve dilekçelerin Komisyon tarafından görüşülemeyeceği kaydedildi. Vatandaşlar, taleplerinin takibini TBMM'nin resmi internet sitesindeki kanun teklifleri bölümünden yapabiliyor.

Kaynak : PERRE