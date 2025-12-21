Milli Savunma Bakanlığı, 21 Aralık 1963'te Kıbrıs'ta Rum terör örgütü EOKA mensuplarının Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırılarını anarak açıklama yaptı. Tarihe Kanlı Noel olarak geçen olayın planlı bir kıyım olduğu vurgulandı.

Bakanlık, 'Bir gecede ocaklar söndü, çocukların sesi sustu, anaların yüreği paramparça oldu' ifadeleriyle, kadın, çocuk ve yaşlı demeden gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden soydaşları rahmetle andı.

Açıklamada ayrıca, Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık ve egemenlik mücadelesine dikkat çekilerek, 'Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PERRE