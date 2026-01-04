Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'de Starlink kullanımı için düzenleme yapılması.

Sigara kullanmayan personelin mesaiden daha erken çıkması,

Üniversitelerin açık öğretim sınavlarında uygulanan dört yanlış bir doğruyu götürür kuralının kaldırılması,

Kadınların temel askerlik eğitimi almasını sağlayacak yasal düzenleme yapılması,

Jandarma isminin 'can damarı' olarak değiştirilmesi,

Öğretmenler için 15 ile 20 gün arasında yıllık izin süresi belirlenmesi,

Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi,

Komisyona gelen ilginç teklifler şu şekilde;

28. Yasama Dönemi'nde şu ana kadar gelen başvuru sayısı yaklaşık 29 bine ulaşırken, Meclis'e ulaştırılan ilginç istekler dikkat çekti.

Gazeteci Mahmut Tekin'den Adıyaman'da 'Rezerv Alanlar ve Çarşı Projesi' Eleştirisi

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.