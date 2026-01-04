Gazeteci Mahmut Tekin'den Adıyaman'da 'Rezerv Alanlar ve Çarşı Projesi' Eleştirisi
İçeriği Görüntüle
28. Yasama Dönemi'nde şu ana kadar gelen başvuru sayısı yaklaşık 29 bine ulaşırken, Meclis'e ulaştırılan ilginç istekler dikkat çekti.
Komisyona gelen ilginç teklifler şu şekilde;
Ramazan ayının resmi tatil ilan edilmesi,
Öğretmenler için 15 ile 20 gün arasında yıllık izin süresi belirlenmesi,
Jandarma isminin 'can damarı' olarak değiştirilmesi,
Kadınların temel askerlik eğitimi almasını sağlayacak yasal düzenleme yapılması,
Üniversitelerin açık öğretim sınavlarında uygulanan dört yanlış bir doğruyu götürür kuralının kaldırılması,
Sigara kullanmayan personelin mesaiden daha erken çıkması,
Türkiye'de Starlink kullanımı için düzenleme yapılması.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS