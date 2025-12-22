Adıyaman'daki Sümer Anaokulu'nda, Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası kapsamındaki etkinlikler renkli ve kapsamlı bir programla gerçekleştirildi. Öğrencilerin merkezde olduğu etkinliklerde, yerli üretim bilinci ve tutumlu olmanın önemi hem eğitici hem de kültürel yönleriyle uygulamalı olarak anlatıldı.

Okul bahçesi ve sınıflar, yerli ürünlerin sergilendiği alanlara dönüştürülürken, Türkiye'nin farklı yörelerine ait ürünler çocuklara tanıtıldı. Öğretmenler, ürünlerin nerede ve nasıl üretildiğini sade ve anlaşılır bir dille anlatarak, paylaşmanın, israf etmemenin ve yerli üretimi tercih etmenin toplumsal önemini aktardı.

Etkinliklerde Adıyaman'ın simgesi çiğköftenin yoğrulması, minikler tarafından büyük ilgi gördü. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan çiğköfte, öğrenciler ve davetlilere ikram edildi. Böylece çocuklar, kendi kültürlerine ait bir değeri yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Programa İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, şube müdürleri, okul yöneticileri ve davetliler katıldı. Yetkililer, erken yaşta verilen bu tür eğitimlerin çocukların bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını belirtti.

Etkinlikler, mahalli sanatçı Delal Metin'in seslendirdiği yöresel türküler eşliğinde şenlik havasında geçti. Öğrenciler hem eğlendi hem de kültürel değerlerle tanıştı.

Sümer Anaokulu Müdürü İbrahim Kuşkaya, yaptığı açıklamada, 'Bu anlamlı haftanın hazırlanmasında emeği geçen Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerine, öğretmenlere, velilere ve okul personeline teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler, çocukların milli ve kültürel değerlerle büyümesinde büyük rol oynuyor' ifadelerine yer verdi.

Sümer Anaokulu'ndaki Yerli Malı Haftası etkinlikleri, eğitici içerikleri, kültürel zenginliği ve coşkulu atmosferiyle katılımcılardan tam not alırken, çocuklara hem bugünü hem de geleceği düşünmeyi öğreten anlamlı bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.

