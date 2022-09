Bakan Varak: Pandemi sonrası turizmde sevindirici gelişmeler yaşıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli temas ve açılışta bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da, havaalanında Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş ve Muhammed Toprak, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Vali Çuhadar'ı ziyaret ederek kente ilişkin bilgi alan Bakan Varank, GAP Adıyaman Projeleri Protokol imza töreni ve İKA Finansman Destek Programı Protokol imza törenine katıldı.

Bakan Varank, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaret ederek, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) fabrika açılışına katıldı. OSB Varank, Adıyaman Valiliğin' düzenlenen Adıyaman Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi açılış törenine katıldı.

Açılış konuşmaların ardından ilk olarak kürsüye çıkan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,"Türkiye'nin her tarafı kendine göre çok ciddi kültürel dokusu var ama Adıyaman hakikaten kültürüyle birlikte kültürel bir dokuya sahibiz. Bu anlamda her dokunun tarihi bir arka yapısı var. Hikayesi var. Bir bakıyorsunuz Cenderenin arkasında ciddi bir yapısı var. Yine Perre hem kutsal hem ticari anlamda hakikaten çok güçlü bir hikayesi var. Eski Kahta Kalesi güçlü bir arka yapısı var. Adıyaman'da hakikaten güçlü bir tarihi var buna sahip çıkmamız lazım. Bu anlamda çok ciddi adımlar atılıyor. "dedi.

"Adıyaman binlerce yıllık tarihinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış"

Daha sonra kürsüye çıkan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise şöyle devam etti:

"Kentimizin turizm alt yapısının iyileştirilmesine yönelik Adıyaman'ın uzun zamandır peşinden koşarak takip ettiği yeniden hayat verdiği Adıyaman Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi kapsamında tarihi ören yerlerinde inşa edilen ziyaretçi karşılama merkezleri ile Kommegene Kültür Merkezinin açılış törenine hoş geldiniz diyorum. Aziz milletimizin özlemle beklediği projeleri dönüştürmeye yönelik yaptığınız çalışmalar ve ilimizin sanayi ve turizm alt yapısını iyileştirmeye yönelik hayata geçirmiş projeler nedeniyle şükranlarımı sunuyorum. Adıyaman binlerce yıllık tarihinde bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi ve kültürel zenginliği bereketli toprakları tabiat ve doğal güzellikleriyle Anadolu coğrafyasının kadim şehirlerinden biridir. Bu kadim kentte tarih boyunca hakim olan tüm medeniyetlerin izlerini görmek mümkündür. İşte bu zengin mirası yaşatmak amacıyla bugün sizin desteğiniz ile 9 ören yerinde çevre düzenleme çalışmaları başta olmak üzere fiziki alt yapıyı geliştirmeye turizme kazandırmak amacıyla tarihi dokuya uygun bir şekilde inşa edilen ziyaretçi karşılama merkezlerinin açılışını yapıyoruz. "

"2022 yılının tamamında 47 milyon turist 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz"

Adıyaman Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Bakan Varank,"İnanın Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini saymakla bitiremeyiz. Türkiye'de öyle güzel yerler var ki; tarihi ve doğal güzellikleri aynı anda bünyesinde barındırıyor. Medeniyetlerin buluşma noktası kadim şehrimiz Adıyaman'ı şahsen böyle görmekteyiz. Zaten Adıyaman tarizim sektöründe en önemli illerden biri olarak görüyoruz. Biliyorsunuz turizm hem bölgesel hem de ulusal kalkınmada önemli role sahip bir sektör. Ülkemiz için ciddi gelir taleplerinden birisi hamdolsun pandemi sonrası turizmde sevindirici gelişmeler yaşıyoruz. Bu yılın ilk yarısı turizm performansı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşti. 2022 yılının tamamında 47 milyon turist 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz. Elbette ülkemizde her alanda yaşanan bu gelişmeler bu yükseliş, bu ivmelenmeler bana ne diyecekseniz diyin kendi kendine olmuyor. Hükümet olarak ülkemizin dört bir yanında turizm geliştirilmesi kapsamında ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ören yerleri, tarihi alanları, kültür merkezlerini adeta baştan yeniden inşa ediyoruz. Bunların yanında turizmi destekleyecek alt yapıları da hiçbir zaman göz ardı etmiyoruz."dedi.

"Avrupa'da valizler kayboldu turistler gerçekten büyük çilerler çekti"

Havaalanlarıyla ilgili kara propaganda yapmaya çalışıldığını belirten Bakan Varank," Zaman zaman bize kızıyorlar bu havalimanlarını neden yapıyorsunuz. Bunlara gerçekten ihtiyacımız var mı? Bunlarla ilgili kara propaganda yapmaya çalışıyorlar. İşte o havalimanları sayesinde biz bu sene dünyada yaşanan çirkin görüntüleri Türkiye'de yaşamadık. İstanbul Havalimanında yolcular ortalama 15 dakikada bagajlarına ulaşırken bu durum Avrupa Havalimanlarında ortalama 4-5 saati buluyor. Uçuşlar iptal edildi, turistler geri çevrildi. Dünyanın farklı havalimanlarında özellikle Avrupa'da valizler kayboldu turistler gerçekten büyük çilerler çekti. Biz böyle bir durumu yaşamadıysak bunun sebebi havalimanlarına yaptığımız yatırımlar sayesinde onları üst düzey seviyeye getirmemiz sayesindedir."şeklinde konuştu.

Bakan Varank, konuşmaların ardından kentte bulunan tarihi alanları incelemesinin ardından fabrika açılışına katılmak üzere Besni ilçesine hareket etti.