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Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak'ta yaşanan Uzman Çavuş'un intiharıyla ilgili açıklama yaptı.

Komutanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Şırnak'ta Güneyçam Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Gök'ün önceki gün hizmet binaısında kalmakta olduğu yatakhanede kendisine ait tabancayla hayatına son verdiği belirtilirken, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli tahkikatın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı tarafından konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirildiği belirtilirken, Gök ailesine de taziye mesajı iletildi.