Erzincan CHP’de “sürpriz” isim olarak 1. sıradan aday olan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, doğduğu Erzincan’da büyük bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

Sarıgül, Türkiye'nin, demokratik parlamenter sisteme dönmesi gerektiğine olan inancını dile getirerek, Millet İttifakı’na ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na desteğini açıklamıştı.

“Sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye kazanacak” mesajı paylaşan Mustafa Sarıgül, saat 17.00’da Erzincanlı hemşerileri ile buluşması bekleniyor.