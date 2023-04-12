Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın seçim vaatleri arasında yer alan ve bu çerçevede yapımı 2022 yılında tamamlanarak hizmete giren ‘Kuşaklama Kanalı Projesi’ ile Adıyaman sel sularından korunuyor.

Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra etkili olan şiddetli yağışlarda, büyük hasar gören şehir alt yapısının işlevini yeterince görememesi nedeniyle olması muhtemel sel felaketinden şehri koruyan kanalın ne kadar isabetli bir proje olduğunu bir kez daha anladıklarını söyleyen vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

2022 yılında resmi açılışı yapılan Kuşaklama Kanalı 3 bin 500 metre trapez kanal, 500 metre taş tahkimat, 7 adet menfezden oluşuyor.

Kaynak : PHA