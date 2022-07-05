Alınan bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 12'inci kilometresinde meydana geldi.

Erikdere Köyü yakınlarında Kemal Fırat (48) yönetimindeki 02 KH 273 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Haci Bekir Fırat (67), Saadet Fırat (62) ve Muzaffer Kurtar (58) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan yaralılar çıkartılarak hazırda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: PHA